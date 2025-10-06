Статью за тунеядство захотели ввести в России

Военкор Сладков предложил ввести в России статью за тунеядство

В России захотели ввести уголовную статью за тунеядство. С такой идеей выступил известный российский военный корреспондент Александр Сладков, его предложение опубликовано в Telegram.

По словам журналиста, он считает, что россияне должны платить за бесплатную медицину и поддерживает инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, чтобы обязать неработающих трудоспособных граждан оплачивать обязательное медицинское страхование.

«Я за статью за тунеядство (...) Работать и платить налоги должны все, либо просто платить налоги», — заявил военкор.

Как заявляла Матвиенко, к пенсионерам, детям и инвалидам у нее «вопросов нет», ее инициатива касается лишь трудоспособных граждан. «700 тысяч неработающих в Москве — они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — задавалась вопросом она.