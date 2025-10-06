Матвиенко предложила собирать деньги с неработающих россиян. Зачем это нужно?

Матвиенко предложила собирать с неработающих россиян по 45 тысяч на ОМС

Неработающие трудоспособные россияне могут самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование (ОМС). Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ориентироваться на сумму 45 тысяч рублей в год.

Спикер Совфеда подняла данный вопрос в ходе парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

«Работодатели за работников в среднем по стране платят в медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — задалась вопросом Матвиенко.

Валентина Матвиенко. Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com

Мера не затронет инвалидов и пенсионеров

В то же время спикер Совфеда подчеркнула, что к пенсионерам, детям, инвалидам, а также к людям с ограниченным здоровьем «вопросов нет».

Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают — первое, это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счет каких источников доходов они живут? Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации

По словам сенатора, обсуждаемая мера существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Матвиенко призвала искать способы пополнить бюджет

В рамках выступления Матвиенко призвала обновлять список источников доходов бюджета в условиях, когда традиционные постепенно сокращаются.

По ее словам, нужны не просто новые, а доходы «глубинного залегания». Что имеется в виду, спикер Совфеда не уточнила, однако подчеркнула, что актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы является важнейшим условием сохранения устойчивости финансовой системы.

Матвиенко призвала регионы активнее искать новую доходную базу, развивать механизмы «муниципального земельного контроля и целый, не буду все перечислять, целый ряд других инструментов».