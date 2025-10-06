В России предложили пополнить бюджет доходами «глубинного залегания»

Глава Совфеда Матвиенко призвала срочно искать новые способы пополнить бюджет

Нужно уже сегодня обновлять список источников доходов бюджета в условиях, когда традиционные постепенно сокращаются. Об этом в начале парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По ее словам, нужны не просто новые, а доходы «глубинного залегания». Что имеется в виду, спикер Совфеда не уточнила, однако подчеркнула, что актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы является важнейшим условием сохранения устойчивости финансовой системы.

Матвиенко призвала регионы активнее искать новую доходную базу, развивать механизмы «муниципального земельного контроля и целый, не буду все перечислять, целый ряд других инструментов».

Что касается налоговых льгот, то политик предложила активнее сокращать неэффективные отраслевые и чаще применять менее затратные точечные механизмы субсидирования.

Вместе с тем основными приоритетами бюджета глава Совета Федерации назвала поддержку Вооруженных сил, обеспечение безопасности и выполнение социальных обязательств. В этом перечислении она сослалась на слова президента страны Владимира Путина.

Ранее зампред Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев охарактеризовал бюджет на 2026 год как военный.