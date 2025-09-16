Российский бюджет на 2026 год назвали военным

Зампред Совбеза РФ Медведев назвал военным готовящийся бюджет на 2026 год

Бюджет на 2026 год, который в настоящее время готовят в правительстве, будет военным, как и нынешний. Об этом на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме заявил зампред Совета безопасности России, и председатель политической силы Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас это, скажем прямо, военный бюджет», — сказал он. Медведев добавил, что задача сбалансированности бюджета не должна затмевать цели по развитию страны.

По его словам, единороссам предстоит сложная работа по проработке главного финансового документа страны, но поддержка участников боевых действий на Украине и их семей остается безусловным приоритетом.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что в расчетах траектории движения ключевой ставки регулятор придерживается заявлений Минфина о стремлении к сбалансированному бюджету. Если эта стратегия изменится, то Банку России придется корректировать сроки смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

Еще до заседания совета директоров ЦБ глава Минфина Антон Силуанов признавал, что ведомство собирается нарастить государственный долг. До этого президент России Владимир Путин намекал, что не будет против увеличения дефицита бюджета.

Конкретные параметры пересмотра бюджета на 2025 год и готовящегося бюджета 2026 года не афишируются. Однако в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН указывают, что если запланированные расходы до конца года не сократить, то дефицит может приблизиться к десяти триллионам рублей.