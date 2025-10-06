Три особняка осужденного экс-главы РАО разграбили в Британии

DM: Три особняка осужденного экс-главы РАО Федотова разграбили в Британии

В Брайтоне в Великобритании были разграблены три особняка бизнесмена и бывшего главы Российской авторской организации (РАО) Сергея Федотова. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Отмечается, что дома пустуют около десяти лет. По словам местных жителей, «из-за халатности некогда внушительные дома превратились в заброшенную игровую площадку, где подростки регулярно устраивают вечеринки».

По данным издания, особняки находятся в районе «Голливудских холмов Брайтона». Первые два дома Федотов купил за 2,8 миллиона фунтов стерлингов и 1,5 миллиона фунтов стерлингов в 2012 году, а третий — за 2,5 миллиона в 2014-м. Еще около 2 миллионов фунтов стерлингов он потратил на реконструкцию домов.

В 2020 году Федотова приговорили к пяти годам колонии за аферу с авторскими гонорарами. В 2015 году подсудимый стал владельцем средневекового замка в Шотландии, который приобрел за один миллион фунтов стерлингов.