Владельца замка в Шотландии отправили в российскую колонию за аферу с гонорарами

В Москве вынесен приговор 43-летнему генеральному директору Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову и его соучастникам за аферу с авторскими гонорарами. Федотова приговорили к пяти годам колонии. Об этом в среду, 29 июля, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, глава РАО вместе с матерью 67-летней Верой Федотовой и другими членами группы в период с января 2014 года по декабрь 2016-го похитили со счетов организации более 762 миллионов рублей, выплачивая авторские гонорары подставным лицам и обналичивая их. В 2015 году подсудимый стал владельцем средневекового замка в Шотландии, который приобрел за один миллион фунтов стерлингов.

Свою вину в совершении указанных преступлений подсудимые признали полностью и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Вера Федотова и две соучастницы — Светлана Темешева и Надежда Агейкина — приговорены к четырем годам лишения свободы условно, еще один участник группы получил три года лишения свободы условно.

Российское авторское общество — некоммерческая организация, основанная в 1993 году. РАО управляет имущественными правами авторов и других обладателей авторских прав.

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