У моделей OnlyFans появился большой долг перед Украиной

ГНСУ: Модели OnlyFans задолжали Украине более 380 млн гривен налогов

Модели с платформы OnlyFans задолжали Украине налогов на сумму более 380 миллионов гривен (свыше 765 миллионов рублей). Об этом со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины (ГНСУ) сообщила «Экономическая правда».

«На 1 сентября 2025 года общая сумма налогового долга, возникшего у физических лиц — налоговых резидентов Украины из-за неуплаты налогов с доходов, полученных от Fenix International Ltd (компания-владелец платформы OnlyFans — прим. «Ленты.ру») в течение 2020-2022 годов составляет 384,7 миллиона гривен», — передает издание ответ ГНСУ.

В налоговой службе вместе с тем сообщили, что получили данные о доходах украинцев на OnlyFans за 2023 год. После предварительной обработки информации она была отправлена в территориальные органы налоговой.

Ранее модель OnlyFans Светлана Дворникова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она попросила украинского лидера одобрить декриминализацию порно в стране.