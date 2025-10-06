Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:34, 6 октября 2025Бывший СССР

Украинский пленный раскрыл размеры взяток в ВСУ

Пленный боец ВСУ Челенко сообщил о взятках за возможность остаться в тылу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) дают взятки командирам, чтобы их не отправляли на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил пленный из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Михаил Челенко на видео Министерства обороны РФ, его слова приводит ТАСС.

«Откосить от армии — от 10 до 15 тысяч долларов. Не хочешь идти на передовую — договариваешься и из своего кармана платишь командиру, а он тебя не отправляет на передовую», — рассказал он.

Ранее украинский боец Игорь Шевцов, попавший в плен, заявил, что почувствовал разочарование в ВСУ из-за масштабного воровства. По словам военнослужащего, он пошел на фронт добровольно, сделал это «сам и без повестки», однако за годы нахождения в рядах ВСУ он успел утратить в них веру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хорошая идея». Трамп оценил предложение Путина по ДСНВ. Как на его слова отреагировали в России и США?

    Золото обновило исторический максимум

    Юрист предупредил россиян о ловушках при дарении квартиры

    Назван возможный преемник Кука во главе Apple

    Над российским регионом уничтожили восемь беспилотников

    Раскрыта особая опасность рака мозга

    В России высказались об угрозе прямого конфликта с НАТО

    Российский военный заявил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов

    Одну популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

    Многодетная мать уснула в припаркованной машине и погубила семилетнего сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости