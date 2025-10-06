Пленный боец ВСУ Челенко сообщил о взятках за возможность остаться в тылу

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) дают взятки командирам, чтобы их не отправляли на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил пленный из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Михаил Челенко на видео Министерства обороны РФ, его слова приводит ТАСС.

«Откосить от армии — от 10 до 15 тысяч долларов. Не хочешь идти на передовую — договариваешься и из своего кармана платишь командиру, а он тебя не отправляет на передовую», — рассказал он.

Ранее украинский боец Игорь Шевцов, попавший в плен, заявил, что почувствовал разочарование в ВСУ из-за масштабного воровства. По словам военнослужащего, он пошел на фронт добровольно, сделал это «сам и без повестки», однако за годы нахождения в рядах ВСУ он успел утратить в них веру.