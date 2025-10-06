В Киеве местные жители включили гимн России

«Страна.ua»: В Киеве подростки включили на улице российский гимн

Киевские подростки включили на улице гимн России. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале издания «Политика Страны».

На опубликованных кадрах видно, как группа молодых людей на улице возле входа в аптеку включает на колонке российский гимн. Другие подробности в настоящий момент не приводятся.

