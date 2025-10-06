Бывший СССР
В Киеве местные жители включили гимн России

«Страна.ua»: В Киеве подростки включили на улице российский гимн
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Киевские подростки включили на улице гимн России. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале издания «Политика Страны».

На опубликованных кадрах видно, как группа молодых людей на улице возле входа в аптеку включает на колонке российский гимн. Другие подробности в настоящий момент не приводятся.

Ранее на Украине заявили, что в Днепропетровской области люди массово бегут из региона. По словам местных жителей, связано это с приближением линии фронта. Украинцы признаются, что негативно оценивают положение Вооруженных сил Украины на поле боя.

