Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:27, 3 октября 2025Бывший СССР

Украинские СМИ сообщили о массовом отъезде людей из Днепропетровской области

На Украине заявили, что жители Днепропетровской области массово бегут из региона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Из Днепропетровской области массово бегут мирные жители из-за приближения линии фронта. С таким утверждением выступило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на жительницу региона.

«Все уже выезжают. В моем окружении 80 процентов имели какое-то свое дело. Это магазины, продажи, кафе, кто-то выращивал овощи на продажу... И сейчас все выезжают», — отметила она.

Также Юлия утверждает, что местные жители считают происходящее «сознательным сливом земель», а также крайне негативно оценивают положение ВСУ на фронте. Украинская армия скрывает реальные данные, подчеркнула она в комментарии изданию.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал, что группировка «Восток» ВС РФ продолжает продвижение на запад в Днепропетровской области. По словам командира отделения ВС России с позывным Угрюмый, части ВСУ на этом участке фронта испытывают проблемы со снабжением.

До этого украинские СМИ также написали, что Вооруженные силы России продвинулись вглубь Украины. На карте обозначили продвижение российских войск в Днепропетровской и Запорожской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера арестовали по делу о расправе. Что известно о его жертве?

    В Euroclear призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ

    Зеленский отреагировал на массированный удар по украинской энергосистеме

    Украинские СМИ сообщили о массовом отъезде людей из Днепропетровской области

    Олимпийский чемпион из США рассказал о впечатлениях от посещения России

    В Белом доме допустили прекращение шатдауна в пятницу

    В США прокомментировали якобы маневры российских кораблей вблизи стран НАТО

    Стала известна причина смерти Нины Гуляевой

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда Бонни Блю оказалась неспособна забеременеть

    Названы отражающиеся на внешности признаки алкоголизма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости