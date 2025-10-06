Мир
12:53, 6 октября 2025Мир

В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

Грушко: Провокации с БПЛА в ЕС нужны для повышения градуса военного психоза
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Провокации с беспилотниками в Европейском союзе (ЕС) нужны для повышения градуса военного психоза и оправдания военных трат в европейских странах. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Военный психоз необходим для того, чтобы заставить народы затянуть пояса, заставить парламенты проголосовать за эти безумные военные траты, которые выходят за пределы любых представлений о разумной достаточности», — пояснил дипломат.

Грушко обратил внимание, что столкнувшиеся с инцидентами с БПЛА европейские страны отказываются от прямых консультаций с российской стороной по линии военных. «Вместо этого они предпочитают бежать в НАТО с тем, чтобы активировать статью четвертую и дальше, чтобы все страны — члены НАТО выступили с заявлением о том, что они остаются едины в том, что касается необходимости отражения "российских провокаций"», — указал замминистра.

