В Минсельхозе рассказали о начале строительства первых теплиц для бананов

В России началось строительство первых теплиц для бананов. Об этом сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром-2025», пишет РИА Новости.

«У нас сейчас начинают строиться первые теплицы по бананам», — отметила она.

По ее словам, она уже получала предложения выращивать более экзотические фрукты. Лут подчеркнула, что к российскому ведомству недавно обратился человек, который занимается селекцией разных растений.

Глава Минсельхоза также отметила, что в России можно выращивать что угодно.

Ранее Лут посетила Казахстан. Министр побывала в промышленных теплицах, в которых выращивают бананы. Позже она не исключила аналогичного проекта в России при условии, что отечественному фермеру будет это выгодно.

В июле этого года стало известно, что бананы вошли в перечень сельскохозяйственной продукции, утвержденный распоряжением правительства России. До этого сообщалось, что бананы собрались признать российским сельхозпродуктом. Благодаря этой мере у производителей появится возможность претендовать на меры господдержки.