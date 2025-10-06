Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:16, 6 октября 2025Экономика

В Минсельхозе рассказали о начале строительства первых теплиц для бананов

Минсельхоз: В РФ началось строительство первых теплиц для бананов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

В России началось строительство первых теплиц для бананов. Об этом сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром-2025», пишет РИА Новости.

«У нас сейчас начинают строиться первые теплицы по бананам», — отметила она.

По ее словам, она уже получала предложения выращивать более экзотические фрукты. Лут подчеркнула, что к российскому ведомству недавно обратился человек, который занимается селекцией разных растений.

Глава Минсельхоза также отметила, что в России можно выращивать что угодно.

Ранее Лут посетила Казахстан. Министр побывала в промышленных теплицах, в которых выращивают бананы. Позже она не исключила аналогичного проекта в России при условии, что отечественному фермеру будет это выгодно.

В июле этого года стало известно, что бананы вошли в перечень сельскохозяйственной продукции, утвержденный распоряжением правительства России. До этого сообщалось, что бананы собрались признать российским сельхозпродуктом. Благодаря этой мере у производителей появится возможность претендовать на меры господдержки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    В Белом доме прокомментировали слова Трампа об увольнениях из-за шатдауна

    «Самая красивая спортсменка мира» устроила фотосессию в ультракоротком платье

    Премьер Грузии рассказал о намерении Зурабишвили штурмовать президентский дворец

    В МИД РФ рассказали об отношении Германии к России

    На украинских банкнотах предложили писать скопированную с долларов фразу

    У игравшей в одном сериале с Зеленским актрисы мобилизовали мужа

    На Украине напали на священника УПЦ с топором

    В США рассказали о новой уловке украинских военнослужащих

    Раскрыты детали о травме Акинфеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости