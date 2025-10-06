В Москве поймали изнасиловавшего школьницу в парке девять лет назад иностранца

В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над несовершеннолетней в 2016 г.

В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над несовершеннолетней девять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по региону.

По данным следствия, 5 октября 2016 года он напал на несовершеннолетнюю в парке «Лосиный остров» и изнасиловал ее.

Сразу установить и задержать преступника не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты СК повторно изучили материалы дела. По изъятым вещественным доказательствам были назначены современные экспертизы. В результате удалось установить личность фигуранта. Им оказался 28-летний иностранный гражданин.

С ним проведены следственные действия, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

