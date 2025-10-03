Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:19, 3 октября 2025Силовые структуры

Мужчина затащил российскую школьницу в лес и надругался над ней

В Перми арестовали мужчину, надругавшегося над девочкой в лесу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Пермскому краю»

В Перми арестовали мужчину, надругавшегося над девочкой в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

По данным следствия, днем 20 сентября 46-летний обвиняемый в лесном массиве рядом с Орджоникидзевским районом, применяя насилие, напал на 14-летнюю девочку и совершил с ней действия сексуального характера. Пострадавшей удалось оказать сопротивление и убежать.

Оперативные сотрудники быстро установили личность злоумышленника и задержали его. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы, также допрашиваются свидетели и другие лица, имеющие значимую информацию.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю и надругался над двумя малолетними детьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Установлен виновный в ракетно-бомбовом ударе по Мелитополю

    В России отреагировали на увольнение министра культуры Литвы после вопроса «чей Крым»

    Найден ключ к повышению болевого порога

    Кончаловский рассказал о последнем съемочном дне Добровольской

    Бывшая солистка «Фабрики» рассказала о борьбе со стрессом при помощи мычания в ванне

    Москвичам пообещали скорое потепление

    Мужчина затащил российскую школьницу в лес и надругался над ней

    Цены на популярный у россиян вид мяса достигли 65-летнего максимума

    Одна из самых красивых россиянок рассказала о мечте купить микроавтобус

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости