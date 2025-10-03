Мужчина затащил российскую школьницу в лес и надругался над ней

В Перми арестовали мужчину, надругавшегося над девочкой в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

По данным следствия, днем 20 сентября 46-летний обвиняемый в лесном массиве рядом с Орджоникидзевским районом, применяя насилие, напал на 14-летнюю девочку и совершил с ней действия сексуального характера. Пострадавшей удалось оказать сопротивление и убежать.

Оперативные сотрудники быстро установили личность злоумышленника и задержали его. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы, также допрашиваются свидетели и другие лица, имеющие значимую информацию.

