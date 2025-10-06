В России отреагировали на сообщения о сделке США и Украины по БПЛА

Сенатор Карасин: Помощь Украины США в военной сфере вызывает улыбку

Данные о том, что США планирует заключить с Украиной сделку по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), вызывают сомнения, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Звучит немного одиозно. Помощь Украины США в военно-производственной сфере как-то у меня вызывает легкую улыбку. Поэтому что-то в этом сообщении мало похоже на правду. Я очень сомневаюсь, что технологически украинские мыслители и инженеры стоят в авангарде прогресса в военно-технической сфере. Это вызывает у меня очень большие сомнения, вообще вся эта информация», — сказал Карасин.

По данным портала Semafor, США планируют заключить с Украиной сделку, в рамках которой Киев предоставит Вашингтону технологии производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Отмечается, что в данный момент в Вашингтоне при участии украинских чиновников уже ведутся переговоры по подготовке сделки о дронах. В рамках соглашения Киев может получить до нескольких миллиардов долларов.