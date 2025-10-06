Россия
В России захотели освободить от теста на знание языка детей некоторых иностранцев

Никита Абрамов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от теста на знание русского языка детей некоторых категорий иностранцев. Документ опубликован в думской электронной базе.

Автором проекта стал первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин. Он предложил ввести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации». Нововведения освобождают от теста при поступлении в школы детей граждан стран, где русский язык является государственным.

Помимо того, дети участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников также будут освобождены от теста. Мера коснется и детей сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, а также международных организаций, которые аккредитованы при МИД России.

В пояснительной записке указывается, что изменения направлены на устранение излишних барьеров для указанных категорий иностранцев, а также на оптимизацию сферы образования.

Тестирование для детей мигрантов перед поступлением в российские школы ввели в 2025 году. Первые результаты появились весной — тогда в Петербурге ни один из допущенных к экзамену детей иностранцев с заданием не справился.

