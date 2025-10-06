Россия
В российском городе частично отключили свет

В Белгороде ряд улиц остался без освещения для восстановления энергоснабжения
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Белгороде ряд улиц остался без освещения из-за проведения работ, связанных с восстановлением энергоснабжения. Об этом сообщил мэр российского города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Мэр Белгорода подчеркнул, что эта мера является временной и необходима для восстановления энергоснабжения жилых домов и социальных объектов на юге города.

«Снижение нагрузки на сети позволит энергетикам быстрее выполнить все задачи и обеспечить стабильное электроснабжение», — написал Демидов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородом и Белгородским районом.

