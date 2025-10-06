В российском регионе под удар ВСУ попала АЗС

Нижегородский губернатор Никитин: ВСУ атаковали Дзержинск, повреждена АЗС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Дзержинск в Нижегородской области. Под удар попала АЗС, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

«Падение обломков привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, которые оперативно ликвидированы. Зафиксировано повреждение стеклопакетов жилых домов и крыши одной АЗС. Ущерба промышленным объектам не причинено», — написал Никитин.

По его словам, всего в районе промзоны Дзержинска удалось отразить атаку 20 беспилотников. Один человек, как он уточнил, получил травму в результате падения обломков БПЛА. Угрозы его жизни нет, раненный получает всю необходимую медицинскую помощь.

По данным Минобороны, в ночь на 6 октября ВСУ выпустили по России 251 беспилотник. Помимо Нижегородской области, под удар попали 15 регионов, среди которых Крым, Краснодарский край, Белгородская и Курская области, а также Московский регион и Орловская область.