В США рассказали об опасных последствиях возможных поставок Tomahawk Украине

Эксперт Мелло: Возможные поставки Tomahawk Киеву стали бы серьезной эскалацией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Возможные поставки США крылатых ракет Tomahawk Киеву стали бы серьезной стратегической эскалацией конфликта на Украине. Таким мнением поделился американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло, пишет ТАСС.

В частности, он одобрил одно предложение президента России Владимира Путина. Оно заключается в том, чтобы Москва и Вашингтон еще год придерживались количественных ограничений, предусмотренных двусторонним Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Также Мелло призвал главу Соединенных Штатов Дональда Трампа официально принять эту инициативу.

«Тем не менее если США передадут ракеты Tomahawk Украине, Россия вполне может и отозвать свое выдержанное в духе здравого смысла предложение заморозить развертывание стратегических ядерных вооружений», — предположил эксперт.

Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Штаты вступят в войну с Россией в случае применения Украиной Tomahawk.

В конце сентября СМИ написали, что Владимир Зеленский попросил Трампа передать Украине эти ракеты. Утверждалось, что американский президент воспринял просьбу «чрезвычайно позитивно».

