В США назвали сценарий начала войны с Россией

Полковник Макгрегор: США вступят в войну с РФ, если Украина применит Tomahawk

Соединенные Штаты вступят в войну с Россией в случае применения Украиной американских крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk). Об этом написал полковник американской армии в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Если Украина применит американские ракеты "Томагавк", то мы вступим в войну с Россией буквально через пару часов», — сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» обнулит позитивные тенденции в отношениях Вашингтона и Москвы.

26 сентября издание The Telegraph сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа передать Украине эти ракеты. Утверждалось, что американский президент воспринял просьбу «чрезвычайно позитивно».