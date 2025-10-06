В ВСУ появилось состоящее из наемников подразделение операторов дронов

РИА Новости: В ВСУ создали состоящий из наемников батальон операторов дронов

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) появилось подразделение беспилотных систем, состоящее из наемников. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что отвечающая за вербовку иностранцев структура опубликовала в соцсетях ролик. На видео человек в военной форме обращается к зрителям на английском языке и приглашает их присоединиться к первому международному батальону беспилотных систем «Флэш».

Ранее сообщалось, что ВСУ вынуждены перебрасывать иностранных наемников на хатненский участок фронта из-за низкой мотивации украинских военных. Как рассказал источник агентства в российских силовых структурах, командование перебрасывает на данный участок до роты латиноамериканских наемников, чтобы удержать позиции.