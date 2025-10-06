Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:18, 6 октября 2025Бывший СССР

В ВСУ появилось состоящее из наемников подразделение операторов дронов

РИА Новости: В ВСУ создали состоящий из наемников батальон операторов дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) появилось подразделение беспилотных систем, состоящее из наемников. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что отвечающая за вербовку иностранцев структура опубликовала в соцсетях ролик. На видео человек в военной форме обращается к зрителям на английском языке и приглашает их присоединиться к первому международному батальону беспилотных систем «Флэш».

Ранее сообщалось, что ВСУ вынуждены перебрасывать иностранных наемников на хатненский участок фронта из-за низкой мотивации украинских военных. Как рассказал источник агентства в российских силовых структурах, командование перебрасывает на данный участок до роты латиноамериканских наемников, чтобы удержать позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хорошая идея». Трамп оценил предложение Путина по ДСНВ. Как на его слова отреагировали в России и США?

    В Финляндии назвали «фатальное» для Украины событие

    Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь

    В брюхе крокодила нашли человеческую голову

    Женщина пожаловалась на нежелание мужа заниматься сексом и получила жесткий совет

    Земфира продолжила следить за своим бизнесом в России

    Пленный рассказал о решении командования ВСУ из-за больших потерь в Купянске

    В Москве у домашних животных чаще стали находить один недуг

    Россиянам рассказали об индексации выплат в 2026 году

    Миллионы геймеров оказались под угрозой взлома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости