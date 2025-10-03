Бывший СССР
Стало известно о переброске ВСУ большого количества наемников на один участок фронта

РИА Новости: ВСУ перебрасывают наемников на хатненский участок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены перебрасывать иностранных наемников на хатненский участок фронта из-за низкой мотивации украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, командование перебрасывает на данный участок до роты латиноамериканских наемников, чтобы удержать позиции. Отмечается, что украинские солдаты не справляют с этой задачей из-за падения боевого духа.

Ранее военный историк Михаил Поликарпов рассказал, что в ряды ВСУ могут отправиться несколько тысяч латиноамериканских наемников. При этом он подчеркнул, что заполнить ими все «мобилизационные дыры» не получится.

