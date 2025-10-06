Велосипедисты нашли в горах женщину в нижнем белье и с окровавленными ногами

В США велосипедисты случайно спасли в горах женщину в нижнем белье

В штате Айдахо, США, три велосипедиста случайно спасли пропавшую в горах женщину. Об этом сообщает KSL-TV.

Братья Томми и Вингтон Гвинны и их друг Шелтон Робинсон нашли туристку, когда катались на горных велосипедах. Женщина шла вдоль тропы в нижнем белье. На ней не было ботинок, и ее ноги были окровавлены. По словам велосипедистов, она выглядела обезвоженной и истощенной.

«Она была напугана и очень насторожена. Прошло около получаса, прежде чем она начала говорить», — рассказали мужчины. Они дали ей куртку и напоили водой. После женщина наконец объяснила, что ее зовут Хизер Уэймент, и она потерялась. По ее словам, ей пришлось снять одежду, чтобы перевязать раны на ногах.

Вскоре к группе подъехали три других велосипедиста. Они узнали Уэймент и рассказали, что ее активно ищут. Они накормили женщину тем, что у них было, и связались со спасателями. Вскоре за Уэймент прилетел спасательный вертолет.

Семья Уэймент заявила о ее пропаже 17 сентября, после того как она не вернулась из похода. Спасатели нашли ее машину, но никак не могли обнаружить женщину. По словам велосипедистов, Уэймент повезло выжить. Она пережила очень холодную ночь в горах.

Ранее сообщалось, что житель Британской Колумбии, Канада, чудом выжил после двух недель в дикой природе. На протяжении двух недель он голодал, питаясь только водой из пруда, и утеплял одежду травой.