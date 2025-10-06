Венесуэла заявила о предотвращении нападения на посольство США

Bloomberg: Венесуэла заявила, что сорвала заговор по нападению на посольство США

Власти Венесуэлы заявили, что сорвали заговор по нападению на посольство США в Каракасе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Правительство Венесуэлы заявило, что усилило меры безопасности вокруг посольства США в Каракасе после раскрытия предполагаемого заговора с целью нападения на него», — пишет агентство.

По имеющимся данным, некие террористы планировали заложить взрывчатку под зданием американской дипмиссии.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США нанесли новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы.