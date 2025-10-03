Мир
США уничтожили судно вблизи Венесуэлы

Глава Пентагона Хегсет: США нанесли новый удар по судну вблизи Венесуэлы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: @SecWar

Вооруженные силы США нанесли новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

«Сегодня утром по приказу президента [США Дональда] Трампа я отдал распоряжение о нанесении смертоносного кинетического удара по судну, занимавшемуся незаконным оборотом наркотиков и связанному с террористическими организациями», — заявил Хегсет.

По его словам, в результате атаки судно было полностью уничтожено вместе с экипажем. Хегсет подчеркнул, что США продолжат наносить подобные удары до тех пор, пока наркотрафик из Венесуэлы в Соединенные Штаты не будет прекращен.

Ранее издание Washington Examiner сообщило, что Соединенные Штаты могут начать военное вторжение в Венесуэлу. Как утверждается, американские военные стратеги считают, что сил США теперь достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов.

