18:12, 6 октября 2025

VK Tech займется развитием нефтегазовой отрасли

Консорциум технологической независимости и VK Tech стали партнерами
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Консорциум технологической независимости индустриального программного обеспечения (ПО) и VK Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Компании объединят усилия по разработке и внедрению передовых цифровых решений для нефтегазовой, нефтехимической и химической отраслей промышленности. Ключевые направления работы: формирование технологически независимой ИТ-инфраструктуры, создание защищенных платформ для работы с данными, а также выработка единых отраслевых принципов проектирования и разработки индустриального ПО.

«Наша совместная работа позволит устранить инфраструктурные барьеры, возникающие при создании высокотехнологичного индустриального программного обеспечения, и создать основу для появления решений, опережающих мировой уровень», — рассказал гендиректор консорциума Тимур Баберкин.

В 2024 году VK Tech запустила Центр компетенций нефти и газа, занимающийся разработками цифровых решений для управления процессами добычи, производства и сбыта в нефтегазовой отрасли.

