Возлюбленная Джейсона Стэйтема вышла в свет в платье с разрезом до бедра

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли вышла в свет в платье с разрезом до бедра
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Cinzia Camela / Globallookpress.com

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема модель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила мероприятие Tiffany & Co. в рамках Недели моды в Париже в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

38-летняя манекенщица вышла в свет в черном длинном платье с разрезом до бедра, которое обнажило ее ногу. Помимо этого, звезда надела закрытую обувь в тон образу. В качестве аксессуаров она выбрала колье с птицами, браслет и серьги.

В мае возлюбленная Джейсона Стэйтема в откровенном бикини приняла душ на камеру. Модель предстала в бикини из ассортимента модного бренда Burberry, который состоял из бюстгальтера с тонкими завязками и плавок с низкой посадкой.

