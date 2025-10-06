Возлюбленная Джейсона Стэйтема вышла в свет в платье с разрезом до бедра

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли вышла в свет в платье с разрезом до бедра

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема модель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила мероприятие Tiffany & Co. в рамках Недели моды в Париже в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

38-летняя манекенщица вышла в свет в черном длинном платье с разрезом до бедра, которое обнажило ее ногу. Помимо этого, звезда надела закрытую обувь в тон образу. В качестве аксессуаров она выбрала колье с птицами, браслет и серьги.

В мае возлюбленная Джейсона Стэйтема в откровенном бикини приняла душ на камеру. Модель предстала в бикини из ассортимента модного бренда Burberry, который состоял из бюстгальтера с тонкими завязками и плавок с низкой посадкой.