ВСУ попытались атаковать три российских региона

Минобороны: В небе над Россией за три часа уничтожено 24 беспилотника ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских дрона над тремя регионами России за три часа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, с 17:00 до 20:00 по московскому времени были уничтожены беспилотники ВСУ самолетного типа. Уточняется, что 12 дронов уничтожены над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Республики Крым, а также еще один над территорией Воронежской области

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два муниципалитета в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Белгороде из-за взрыва выбило окна и фасад рядом стоящего гаража.

