ВСУ попытались атаковать три российских региона

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских дрона над тремя регионами России за три часа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, с 17:00 до 20:00 по московскому времени были уничтожены беспилотники ВСУ самолетного типа. Уточняется, что 12 дронов уничтожены над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Республики Крым, а также еще один над территорией Воронежской области
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два муниципалитета в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Белгороде из-за взрыва выбило окна и фасад рядом стоящего гаража.