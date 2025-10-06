Интернет и СМИ
17-летний блогер сбил двух девушек и вышел в прямой эфир

В США 17-летний блогер сбил двух девушек и вышел в прямой эфир на YouTube
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: CBS

В США 17-летний блогер сбил двух девушек, после чего вышел в прямой эфир на видеохостинге YouTube. Об этом пишет портал Dexerto.

Сообщается, что блогер, управляя джипом, наехал на двух девушек. Спасти их не удалось. На следующий день подросток провел прямую трансляцию на YouTube, во время которой прокомментировал ДТП. Он назвал произошедшее трагической случайностью, а также принес соболезнования родным жертв.

Через некоторое время блогера задержали, ему предъявили обвинения в намеренном наезде на девушек. Как рассказали соседи подростка, перед ДТП он несколько месяцев преследовал одну из жертв.

Имя блогера не разглашается. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в США арестовали TikTok-блогера, который похвастался расправой над одолжившим у него деньги бывшим коллегой. Злоумышленник несколько раз выстрелил в знакомого, и тот не выжил.

