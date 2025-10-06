Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:33, 6 октября 2025Из жизни

Женщина сбросила 25 килограммов за четыре месяца и раскрыла свой секрет похудения

Jam Press: Британка сбросила 25 килограммов и назвала секретом похудения воду
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Myvisuals / Shutterstock / Fotodom

Жительница графства Эссекс, Великобритания, Эбби Лодж избавилась от тяги к еде с помощью питьевой воды и сбросила лишний вес. Об этом пишет Jam Press.

По словам британки, она стала набирать вес после рождения второго ребенка. Женщина часто питалась едой навынос, покупала чипсы и литрами пила вишневую кока-колу. Лодж решила похудеть, когда увидела, что весит 92 килограмма. К этому ее призывали и врачи.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Вот это Тело Личный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
Вот это ТелоЛичный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
18 марта 2017

В первую очередь Лодж изменила рацион и начала заниматься спортом. Тем не менее главным секретом своего похудения женщина назвала питьевую воду. Благодаря привычке пить по три-четыре литра воды в день, чтобы заглушить голод, она похудела на 25 килограммов за четыре месяца. «Я больше не пленница еды», — заявила она.

Ранее сообщалось, что весившая 114 килограммов жительница британского графства Норфолк не смогла прокатиться на лошади и похудела на 39 килограммов. Женщина призналась, что увидела результат, только когда начала считать калории и записалась в спортзал.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв ракетного удара ВСУ по столице российского региона выросло

    Страна БРИКС попросила Трампа отменить пошлины

    Толпа подростков жестоко избила двух школьниц в российском городе и попала на видео

    Американский штат подал в суд на администрацию Трампа

    Арестович рассказал о причине отказа Зеленского подписать Стамбульские соглашения

    Бывший министр Абызов арестован по новому уголовному делу

    Мужчина встретил 75-летнюю женщину возле кафе и похитил ее

    Тайник с раритетным оружием нашли в квартире сотрудника СБУ в ЛНР

    Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения

    Просрочивший визу мужчина представился полицейским и вымогал деньги у туристов в Таиланде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости