100-килограммовая женщина предложила пожилому таксисту секс и обворовала

В Таиланде пожилой водитель мототакси обнаружил пропажу всех денег из кошелька после встречи со странной клиенткой. Об этом пишет The Thaiger.

74-летний Чиаб из Бангкока обратился в полицию 2 октября после того, как обнаружил пропажу 17 тысяч батов (43,6 тысячи рублей). Таксист заявил, что перед этим подвозил тучную женщину с рыжими волосами, которая весила не менее 100 килограммов. Пассажирка говорила с южным акцентом и сразу же начала вести себя странно.

Она попросила доставить ее к больнице, а по дороге завела разговор на непристойные темы. Она предложила Чиабу заняться с ней сексом за одну тысячу батов (2,5 тысячи рублей), крепко обнимала и касалась его гениталий. Пожилой мужчина потребовал, чтобы пассажирка прекратила. В итоге он довез женщину до больницы, она расплатилась и ушла. А через несколько часов Чиаб обнаружил, что странная пассажирка обворовала его.

Полиция объявила воровку в розыск. Как пишет The Thaiger, серия похожих преступлений произошла в Бангкоке в мае. Тогда мошенница уговорила нескольких таксистов дать ей деньги в долг.

