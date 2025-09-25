Из жизни
17:04, 25 сентября 2025

Женщина обокрала магазин одежды средь бела дня и попала на видео

Австралийка обокрала бутик на глазах у десятков свидетелей и попала на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Австралии молодая женщина выбила дверь магазина одежды средь бела дня и обокрала его на глазах у десятков прохожих. Об этом сообщает Nine News.

Попавший на видео инцидент произошел днем Мельбурне в субботу, 20 сентября. На камеры мобильных телефонов очевидцев попал момент, когда ко входу модного бутика в центре города подходит молодая женщина и начинает с силой пинать запертую стеклянную дверь. В итоге австралийке удалось проникнуть в магазин, где она начала собирать с прилавков одежду.

После этого она вышла на улицу с украденным и скрылась. Свидетелям преступления она заявила, что «нужно красть что-то ради разнообразия». В полиции рассказали, что расследуют дело. Там также отметили, что в ходе нападения преступницы на бутик, внутри было двое сотрудников, один из которых получил легкие травмы. При этом на кадрах с камер видеонаблюдения их не видно. Удалось ли задержать воровку, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида неизвестный ограбил ресторан, расположенный на воде в парке развлечений Walt Disney World. Преступник подплыл к заведению под водой с помощью акваланга.

