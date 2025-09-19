Мужчина с аквалангом ограбил ресторан и уплыл

В США мужчина в гидрокостюме ограбил ресторан на 1,6 миллиона рублей и уплыл

В штате Флорида, США, неизвестный ограбил ресторан, расположенный на воде в парке развлечений Walt Disney World. Об этом сообщает WFTV.

По данным полиции, мужчина с аквалангом, одетый в гидрокостюм, подплыл к ресторану Paddlefish ночью. Сняв с себя снаряжение для плавания, он пробрался в кабинет менеджера. Там сотрудники ресторана подсчитывали выручку, чтобы затем положить ее в сейф.

Грабитель стал угрожать работникам и связал их. Затем мужчина забрал деньги и скрылся. Предполагается, что после ограбления он надел гидрокостюм, взял акваланг, прыгнул в воду и уплыл.

Сотрудникам удалось освободиться и позвонить в полицию. По предварительным оценкам, злоумышленник вынес из ресторана 10-20 тысяч долларов (от 830 тысяч до 1,6 миллиона рублей).

