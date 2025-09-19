Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:07, 19 сентября 2025Из жизни

Мужчина с аквалангом ограбил ресторан и уплыл

В США мужчина в гидрокостюме ограбил ресторан на 1,6 миллиона рублей и уплыл
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Orange County Sheriff's Office

В штате Флорида, США, неизвестный ограбил ресторан, расположенный на воде в парке развлечений Walt Disney World. Об этом сообщает WFTV.

По данным полиции, мужчина с аквалангом, одетый в гидрокостюм, подплыл к ресторану Paddlefish ночью. Сняв с себя снаряжение для плавания, он пробрался в кабинет менеджера. Там сотрудники ресторана подсчитывали выручку, чтобы затем положить ее в сейф.

Материалы по теме:
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019
Двенадцать друзей Дамира Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Двенадцать друзей ДамираЭтот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
11 октября 2019

Грабитель стал угрожать работникам и связал их. Затем мужчина забрал деньги и скрылся. Предполагается, что после ограбления он надел гидрокостюм, взял акваланг, прыгнул в воду и уплыл.

Сотрудникам удалось освободиться и позвонить в полицию. По предварительным оценкам, злоумышленник вынес из ресторана 10-20 тысяч долларов (от 830 тысяч до 1,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико пассажир круизной компании Royal Caribbean решил выпрыгнуть за борт, чтобы не платить игорные долги. Его подобрал и довез до берега отдыхающий на гидроцикле.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    Популярный американский певец не выжил во время крушения самолета рядом со школой

    Мужчина с аквалангом ограбил ресторан и уплыл

    США и «евротройка» отказали России во встрече по СВПД

    В России таксиста посадили на бутылку

    МОК назвал условия допуска российских спортсменов до Олимпиады‑2026

    Число сайтов — двойников Росреестра и ЕГРН подсчитали

    Доля государства в ВТБ сократилась до минимума

    В Москве появилось уникальное детское пространство. Чем оно удивит детей и их родителей?

    Реклама

    Раскрыты подробности состояния Федосеевой-Шукшиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости