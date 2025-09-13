Из жизни
Пассажир круизного лайнера решил не платить, выпрыгнул за борт и уплыл

В Пуэрто-Рико у порта Сан-Хуан пассажир круизной компании Royal Caribbean решил выпрыгнуть за борт, чтобы не платить игорные долги. Об этом сообщает CBS News.

Согласно уголовной жалобе, Хей Гонсалес-Диас сел на лайнер Rhapsody of the Seas в порту Сан-Хуан 31 августа. В воскресенье, когда судно вернулось из Барбадоса, и его проверяла погранично-таможенная служба США, он прыгнул за борт и направился к берегу вплавь. Его подобрал и довез до берега отдыхающий на гидроцикле.

Позднее Гонсалеса-Диаса нашли у здания Капитолия Пуэрто-Рико. При нем были 14,6 тысячи долларов наличными (1,2 миллиона рублей), два телефона и пять удостоверений личности. Его подозревают в попытке обойти требования о декларировании валюты при въезде в США.

Гонсалес-Диас задолжал круизной компании около 17 тысяч долларов. Долг почти полностью связан со ставками, которые он делал в казино на борту судна.

Задержанный освобожден под залог. В случае признания вины ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф величиной до 250 тысяч долларов (20,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Таиланде школьный учитель проиграл крупную сумму в онлайн-казино. Чтобы вернуть долг, он решил ограбить ювелирный магазин.

