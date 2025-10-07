Адвокат прокомментировала данные об участии в СВО главаря ОПГ «Индейцы»

Адвокат опровергла подачу прошения лидером ОПГ Коптеловым на участие в СВО

Главарь самарской организованной преступной группы (ОПГ) «Индейцы» Сергей Коптелов, осужденный на 24 года лишения свободы, не подавал прошение об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщила адвокат Елена Мамедова.

Таким образом она опровергла данные, появившиеся в СМИ, о подобном ходатайстве от своего подзащитного. Мамедова отметила, что является единственным адвокатом Коптелова. Она пояснила, что приговор еще не вступил в законную силу, сейчас готовится апелляционная жалоба на него, которую рассмотрит 4-й Апелляционный суд в Нижнем Новгороде.

В пресс-службе Самарского областного суда заявили, что к ним не поступали прошения от Коптелова по поводу СВО.

Приговор лидеру ОПГ Индейцы был вынесен 28 мая Самарским областным судом на основании обвинительного вердикта присяжных. Группировка действовала на протяжении 10 лет на территории Новокуйбышевска.

Коптелова признали виновным в организации и руководстве преступной группировкой, которая промышляла заказными преступлениями, хищением нефти, вымогательством и незаконным оборотом оружия. На ее счету жизнь владельца нефтебазы, с которым расправились при содействии коррумпированного начальника местной милиции Игоря Шевяхова.

