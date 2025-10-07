Главарь ОПГ «Индейцы» захотел на СВО

Суд отказал главарю самарской ОПГ Коптелову, осужденному на 24 года, уйти на СВО

Суд рассмотрел прошение главаря самарской организованной преступной группы (ОПГ) «Индейцы» Сергея Коптелова, осужденного на 24 года лишения свободы, об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Криминальный авторитет захотел участвовать в боевых действиях спустя четыре месяца после приговора. Однако суд не оценил его желание и отказал.

Коптелова признали виновным в организации и руководстве преступной группировкой, которая промышляла заказными преступлениями, хищением нефти, вымогательством и незаконным оборотом оружия. На ее счету жизнь владельца нефтебазы, с которым расправились при содействии коррумпированного начальника местной милиции Игоря Шевяхова.

Ранее сообщалось, что лидер орудовавшей в 1990-х годах забайкальской ОПГ «Меценатовские» Дмитрий Ведерников, известный в криминальном мире как Ведера, сбежал из зоны СВО.