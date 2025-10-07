Силовые структуры
11:19, 7 октября 2025Силовые структуры

Главарь ОПГ «Индейцы» захотел на СВО

Суд отказал главарю самарской ОПГ Коптелову, осужденному на 24 года, уйти на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Суд рассмотрел прошение главаря самарской организованной преступной группы (ОПГ) «Индейцы» Сергея Коптелова, осужденного на 24 года лишения свободы, об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Криминальный авторитет захотел участвовать в боевых действиях спустя четыре месяца после приговора. Однако суд не оценил его желание и отказал.

Коптелова признали виновным в организации и руководстве преступной группировкой, которая промышляла заказными преступлениями, хищением нефти, вымогательством и незаконным оборотом оружия. На ее счету жизнь владельца нефтебазы, с которым расправились при содействии коррумпированного начальника местной милиции Игоря Шевяхова.

Ранее сообщалось, что лидер орудовавшей в 1990-х годах забайкальской ОПГ «Меценатовские» Дмитрий Ведерников, известный в криминальном мире как Ведера, сбежал из зоны СВО.

    Все новости