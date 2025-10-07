Главарь ОПГ «Индейцы» захотел на СВО

Суд рассмотрел прошение главаря самарской организованной преступной группы (ОПГ) «Индейцы» Сергея Коптелова, осужденного на 24 года лишения свободы, об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Криминальный авторитет захотел участвовать в боевых действиях спустя четыре месяца после приговора. Однако суд не оценил его желание и отказал.
Коптелова признали виновным в организации и руководстве преступной группировкой, которая промышляла заказными преступлениями, хищением нефти, вымогательством и незаконным оборотом оружия. На ее счету жизнь владельца нефтебазы, с которым расправились при содействии коррумпированного начальника местной милиции Игоря Шевяхова.
Ранее сообщалось, что лидер орудовавшей в 1990-х годах забайкальской ОПГ «Меценатовские» Дмитрий Ведерников, известный в криминальном мире как Ведера, сбежал из зоны СВО.