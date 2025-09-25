Лидер российской ОПГ 90-х сбежал из зоны СВО

«Чита.ру»: Лидер ОПГ «Меценатовские» Ведерников сбежал из зоны СВО

Лидер орудовавшей в 1990-х годах забайкальской организованной преступной группы (ОПГ) «Меценатовские» Дмитрий Ведерников, известный в криминальном мире как Ведера, сбежал из зоны проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщает «Чита.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, Ведерников самовольно оставил свою часть еще в августе, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Жена, являющаяся его адвокатом, не знала о деле в отношении мужа, и заявила, что супруг никогда бы по своей воле не бросил службу. По ее словам, Ведерников в конце 2024 года обращался в военную прокуратуру, поскольку в боях 9 июля того же года был ранен, но эвакуирован медиками был лишь 11 дней спустя.

Ведерников в 2011 году был приговорен к 24 годам лишения свободы за бандитизм, расправы и угоны. Его называли лидером спецназа киллеров. В 2024 году осужденный записался добровольцем на СВО и освободился из колонии.