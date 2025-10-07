Культура
09:20, 7 октября 2025Культура

Актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки» сломала позвоночник

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые» Ела Санько получила перелом позвоночника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 78-летняя артистка упала у себя дома. Сразу после этого у нее появились сильные боли в груди и пояснице, пишет канал. «Артистка обратилась в больницу на следующий же день. Врачи диагностировали закрытый перелом поясничного позвонка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Санько запретили заниматься физическими нагрузками в течение двух месяцев, ей предстоит пройти курс лечебной физкультуры.

Ранее певица Любовь Успенская вышла на связь после операции, которая потребовалась ей из-за перелома руки.

