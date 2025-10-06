Культура
14:36, 6 октября 2025Культура

Успенская вышла на связь после срочной операции

Певица Любовь Успенская сообщила, что вернулась домой после срочной операции
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певица Любовь Успенская вышла на связь после операции, которая потребовалась ей из-за перелома руки. Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка сообщила, что уже вернулась домой из больницы после срочного хирургического вмешательства. «У меня был такой страшный перелом. Но я такая сильная, что переживу все», — заявила Успенская.

Исполнительница хита «Кабриолет» также поблагодарила врачей и сообщила поклонникам, что операция прошла успешно. «Ваша Люба жива и здорова», — добавила она.

3 октября стало известно, что Успенская сломала руку. Как писал Telegram-канал Mash, именно травма стала причиной отмены выступления певицы в Екатеринбурге, хотя представители заявляли об отмене мероприятия «по техническим причинам». Позже директор артистки Александр Иваненко выразил благодарность российским докторам и заявил, что все запланированные концерты Успенской состоятся.

