Раскрыто состояние Успенской после операции

Директор Успенской Иваненко сообщил, что операция на руке певицы прошла успешно

Операция руки у певицы Любови Успенской прошла успешно. Состояние артистки РИА Новости раскрыл ее директор Александр Иваненко.

«Все хорошо, операция прошла успешно. (...) Артистка чувствует себя хорошо», — рассказал он, выразив благодарность российским докторам.

Помимо этого, Иваненко заявил, что все запланированные концерты Успенской состоятся.

Ранее стало известно, что Любовь Успенская сломала руку и отменила все ближайшие концерты и корпоративы. Как писал Telegram-канал Mash, именно травма стала причиной отмены выступления певицы в Екатеринбурге, хотя представители заявляли об отмене мероприятия «по техническим причинам».