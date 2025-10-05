Культура
21:09, 5 октября 2025Культура

Раскрыто состояние Успенской после операции

Директор Успенской Иваненко сообщил, что операция на руке певицы прошла успешно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress

Операция руки у певицы Любови Успенской прошла успешно. Состояние артистки РИА Новости раскрыл ее директор Александр Иваненко.

«Все хорошо, операция прошла успешно. (...) Артистка чувствует себя хорошо», — рассказал он, выразив благодарность российским докторам.

Помимо этого, Иваненко заявил, что все запланированные концерты Успенской состоятся.

Ранее стало известно, что Любовь Успенская сломала руку и отменила все ближайшие концерты и корпоративы. Как писал Telegram-канал Mash, именно травма стала причиной отмены выступления певицы в Екатеринбурге, хотя представители заявляли об отмене мероприятия «по техническим причинам».

