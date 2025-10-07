Ценности
20:45, 7 октября 2025Ценности

«Ангел» Victoria's Secret позанималась спортом с голыми ягодицами

Супермодель Кэндис Свейнпол позанималась спортом в откровенном боди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @candiceswanepoel

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, позанималась спортом в откровенном виде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 19,9 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица предстала перед камерой на улице на фоне пальм. Она выполняла упражнения в черном боди на тонких бретелях. Данный наряд был оформлен вырезами, оголяющими ягодицы и часть груди.

Также знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и надела утяжелители на ноги.

В сентябре российская гимнастка Анна Канюк с голыми ягодицами села на шпагат на пляже.

.
