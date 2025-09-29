Ценности
11:39, 29 сентября 2025

Российская гимнастка с голыми ягодицами села на шпагат на пляже

Российская гимнастка Анна Канюк показала откровенное видео с пляжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anna_kanyuk

Мастер спорта по художественной гимнастике, основательница студии растяжки Topstretching Анна Канюк показала откровенное видео. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

31-летняя блогерша в розовом купальнике снялась на пляже во время отдыха на Мальдивах. Так, она села на поперечный шпагат, продемонстрировав голые ягодицы.

«Люблю свое тело на безусловном уровне», — указала в подписи спортсменка.

Британская олимпийская чемпионка Дениз Льюис в прозрачном нижнем белье снялась в рекламе английского бренда Coco de Mer.

