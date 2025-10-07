Безруков шокировал своим выводом после изучения архивов по делу Есенина

Актер Сергей Безруков сообщил, что не верит в обстоятельства кончины Есенина

Актер Сергей Безруков, который исполнял роль поэта Сергея Есенина, заявил, что не верит в то, что автор мог добровольно уйти из жизни. Его слова приводит Life.ru.

По словам Безрукова, версия суицида не вяжется с материалами следствия, которые артист изучал вместе с племянницей Есенина Светланой.

«Когда смотрю на есенинскую биографию, на трагический конец, то, по моей глубокой убежденности, я могу точно сказать, что это было убийство», — заявил актер.

Он также уточнил, что стоило бы начать новое следствие по делу Есенина, эксгумировать тело и изучить все доказательства.

