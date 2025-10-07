Желание экс-премьера Великобритании возглавить сектор Газа оценили

Востоковед Бочаров: Блэр не возглавит сектор Газа из-за отсутствия авторитета

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр не возглавит переходное правительство сектора Газа из-за отсутствия авторитета у населения анклава. С таким предположением в интервью «Ленте.ру» выступил востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Тони Блэр не вызывает доверия [у населения Газы] и воспринимается как западный политик, лояльный Израилю», — подчеркнул эксперт.

Бочаров прокомментировал сообщения о возможном назначении экс-премьера Британии главой международной администрации Газы и указал на отсутствие у политика какой-либо популярности среди палестинцев. Востоковед подчеркнул, что самым популярным на территории Газы политиком является отбывающий срок в израильской тюрьме Марван Баргути.

Ранее The Economist со ссылкой на источники рассказало о желании Блэра возглавить сектор Газа. По данным издания, экс-премьер Великобритании намерен добиваться получения мандата ООН на выполнение функций «высшей политической и юридической власти» на территории анклава на протяжении пяти лет.