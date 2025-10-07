Большинство французов захотели отставки Макрона

Le Figaro: После отставки Лекорню большинство французов требуют отставки Макрона

После отставки премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню большинство французов требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные опроса Odoxa-BackBone Consulting.

Согласно результатам опроса, 57 процентов респондентов считают французского лидера «полностью ответственным» за сложившуюся политическую ситуацию в стране. Кроме того, еще 30 процентов опрошенных — «частично ответственным» за кризис.

Ранее крайне левый французский политик Жан-Люк Меланшон заявил, что единственный способ положить конец политическому тупику во Франции — это отставка президента Макрона. По его словам, это тот вариант, который сам французский лидер неоднократно исключал, но теперь он стал единственным.