Бузова похвасталась новой сумкой за сотни тысяч рублей

Певица Ольга Бузова похвасталась новой сумкой Chanel за 728 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российская певица Ольга Бузова похвасталась новой сумкой за сотни тысяч рублей. Сторис опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость рассказала, что купила сумку в бутике люксового бренда Chanel в турецком Бодруме. Стоимость изделия составляет 728 тысяч рублей.

«Вырваться на пару дней на море — всегда хорошая идея. Завтра уже выступаю в спектакле в Москве», — рассказала артистка в соцсети.

В августе Бузова сменила имидж. Певица показала фанатам, что сменила прическу, вновь нарастив волосы.

