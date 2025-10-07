Российская певица Ольга Бузова похвасталась новой сумкой за сотни тысяч рублей. Сторис опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Знаменитость рассказала, что купила сумку в бутике люксового бренда Chanel в турецком Бодруме. Стоимость изделия составляет 728 тысяч рублей.
«Вырваться на пару дней на море — всегда хорошая идея. Завтра уже выступаю в спектакле в Москве», — рассказала артистка в соцсети.
В августе Бузова сменила имидж. Певица показала фанатам, что сменила прическу, вновь нарастив волосы.