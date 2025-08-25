Российская певица Ольга Бузова вновь нарастила волосы

Российская певица Ольга Бузова неожиданно сменила имидж и поделилась результатом с подписчиками. Сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость показала фанатам, что сменила прическу, вновь нарастив волосы. По словам исполнительницы, она скучала по длинным волосам, пока носила каре. «Я скучала по длинным волосикам. Цвет просто божественный. Идеально!» — высказалась она.

Ранее в августе Бузова оценила свою внешность словами «такая же, как в 25».