Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:27, 25 августа 2025Ценности

Бузова неожиданно сменила имидж

Российская певица Ольга Бузова вновь нарастила волосы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Пятый канал|Новости»

Российская певица Ольга Бузова неожиданно сменила имидж и поделилась результатом с подписчиками. Сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость показала фанатам, что сменила прическу, вновь нарастив волосы. По словам исполнительницы, она скучала по длинным волосам, пока носила каре. «Я скучала по длинным волосикам. Цвет просто божественный. Идеально!» — высказалась она.

Ранее в августе Бузова оценила свою внешность словами «такая же, как в 25».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России закрыли крупнейший сайт с информацией о миллионах россиян. Мошенники годами получали данные о паспортах и зарплатах

    «Русская община» записала видеообращение после смерти соратника в Подмосковье

    Россиян успокоили по поводу девальвации рубля

    Племянник Сергея Зверева погиб на СВО

    Алена Апина снялась без штанов в честь 61-летия

    Доктор Мясников обратился к любящим сидеть перед телевизором и есть пельмени россиянам

    Тигр перепрыгнул через барьер в зоопарке и напал на гиену

    Заминированная для подрыва сотрудников ФСБ икона попала на видео

    Боец СВО стал помощником главы российского региона

    ЦДМ в Москве возобновил работу после взрыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости