Бывший заместитель директора российского порохового завода получил срок

В Перми осудили бывшего директора порохового завода за мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Отмывание денег») УК РФ.

По данным агентства, в деле, кроме бывшего заместителя директора Пермского порохового завода Сергея Холоимова, были еще двое мужчин. Дело в отношении них рассматривалось в закрытом режиме. Одного приговорили к девяти годам колонии и штрафу в размере миллиона рублей, а второго к восьми годам и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Суд приговорил Холоимова к семи годам колонии и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

