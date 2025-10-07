Силовые структуры
18:17, 7 октября 2025Силовые структуры

Бывший заместитель директора российского порохового завода получил срок

В Перми осудили бывшего директора порохового завода за мошенничество
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Перми осудили бывшего директора порохового завода за мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Отмывание денег») УК РФ.

По данным агентства, в деле, кроме бывшего заместителя директора Пермского порохового завода Сергея Холоимова, были еще двое мужчин. Дело в отношении них рассматривалось в закрытом режиме. Одного приговорили к девяти годам колонии и штрафу в размере миллиона рублей, а второго к восьми годам и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Суд приговорил Холоимова к семи годам колонии и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в схеме лишенного лицензии российского банка обнаружили около 700 компаний.

    Все новости