«Лента.ру»: ФТС передала бойцам СВО конфискат на 1,63 миллиарда рублей

За восемь месяцев 2025 года Федеральная таможенная служба (ФТС) России передала участникам специальной военной операции (СВО) конфискованных товаров на сумму более 1,63 миллиарда рублей. Бойцы получили автомобили повышенной проходимости, мотоциклы, различную электронику и многое другое, что ранее было конфисковано на таможне. В том, какая контрабанда и как попадает на СВО, разбирался корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Таможня передает добро

За первые восемь месяцев 2025 года ФТС России направила участникам СВО более 1,6 тысячи партий товаров — легковые автомобили, мотоциклы, пиломатериалы для обустройства блиндажей, электронные устройства (в том числе средства связи и беспилотники), постельное белье и многое другое.

Большая часть этих товаров была конфискована или из-за недостоверного декларирования, или потому, что являлась откровенной контрабандой, говорит в беседе с «Лентой.ру» заместитель руководителя ФТС России Александр Герман.

Например, неподалеку от пункта пропуска «Ольховка» мобильная группа Омской таможни остановила грузовик, который перевозил 88 электробайков без документов — они попали на территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС) нелегально. Общая стоимость изъятых байков составила 2,6 миллиона рублей, их передали на СВО.

Бойцы получают конфискат уже второй год

Еще в 2023 году Правительство РФ приняло постановление № 1470, которое определяет перечень конфискованного имущества и порядок его передачи бойцам на СВО. Когда суд принимает решение о конфискации, таможенники информируют местные штабы армии или флота, Росгвардию и МЧС, а также «Народный фронт».

ФТС предоставляет полный список изъятых товаров, указывает их состояние и характеристики. Приоритет в получении — у Минобороны: военные в течение 10 дней с момента получения уведомления должны сообщить о готовности принять товар. Если этого не происходит, конфискат передается Росгвардии, МЧС или волонтерам.

Система уже налажена: информация передается оперативно, списки «нужного» существуют, а конфликтов не бывает — ведь мы все делаем одно дело Александр Герман заместитель руководителя ФТС России

Заместитель руководителя ФТС России Александр Герман Фото: ФТС России

По данным ФТС, Минобороны таким образом передали ценности на 1,63 миллиарда рублей, «Народному фронту» — на 96,3 миллиона рублей, МЧС — на 5,5 миллиона рублей и Росгвардии — на 1,3 миллиона рублей. При этом среди переданного конфиската не только транспорт, но и рации, электроника, медикаменты и медицинские инструменты.

Порой встречаются и необычные вещи: так, на одном из таможенных постов задержали параболическую антенну, которую нелегально пытались ввезти в Россию. Она также отправилась на линию боевого соприкосновения, где оказалась весьма кстати. Тем более что получатель антенны предпочел остаться неизвестным.

ФТС помогает участникам СВО не только конфискатом

Российские солдаты и матросы получают от таможни не только конфискат, говорит в беседе с «Лентой.ру» Александр Герман. Так, сотрудницы таможни в обед и вечерами плетут маскировочные сети, а сотрудники печатают хвостовики и накольники — носовые и хвостовые части для сбрасываемых с дронов боеприпасов.

А еще они за свой счет покупают на фронт нужные предметы.

Наши владимирские коллеги за свои деньги купили 400 метров электрического кабеля — он очень нужен в зоне СВО. Сотрудники Приокского таможенного поста купили ноутбуки и многофункциональное устройство для своего коллеги, отправившегося в зону СВО. И таких примеров много каждый день Александр Герман заместитель руководителя ФТС России

Курские таможенники направили бойцам СВО партию хвостовиков и накольников для взрывных устройств, а также закупили продукты питания Фото: ФТС России

Сотни таможенников прошли через боевые действия

Сегодня в таможенной системе — 264 участника СВО, из которых 87 находятся непосредственно в зоне боевых действий, и 177 человек, вернувшихся к работе в ФТС.

Чтобы иметь законные основания принимать ветеранов на службу в таможенные органы и защитить их права как сейчас, так и в будущем, была проведена огромная юридическая работа Александр Герман заместитель руководителя ФТС России

В частности, были снижены требования к состоянию здоровья сотрудников. Кроме того, были созданы условия для возможного поступления на службу участников СВО с последствиями увечий (ранений, травм и контузий) и заболеваний, в том числе полученных при выполнении боевых задач, и комиссованных по состоянию здоровья.

Крымские таможенники передали конфискованный автомобиль на нужды СВО Фото: ФТС России

Кроме того, в ФТС оперативно реформировали службу психологической помощи — теперь одной из ее главных задач стала работа с родственниками участников СВО и помощь в адаптации тех бойцов, которые вернулись с ранениями.

В первом полугодии 2025 года проведены психологические консультации для 130 должностных лиц — участников СВО, а также для 216 членов семей участников СВО. Консультативная работа направлена на профилактику возникновения и развития посттравматического стрессового расстройства и преодоления негативных эмоциональных состояний выдержка из отчета ФТС

При этом некоторые из принятых на работу ветеранов раньше никогда не служили на таможне — специально для них организовали курсы профессиональной подготовки, за короткий срок позволяющие стать полноценными специалистами.

152 таможенника получили госнаграды за СВО

Среди сотрудников таможенных органов есть немало участников боевых действий, в том числе выполнявших задания в зоне СВО. За храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых операций по защите Отечества и государственных интересов страны, 152 должностным лицам вручены госнаграды РФ.

159 сотрудников получили ведомственные медали ФТС России «За доблесть», девять из них — посмертно. Например, в Южном таможенном управлении медали «За доблесть» получили 108 должностных лиц — участников СВО и тех, кто исполнял свой гражданский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни (восемь из них — посмертно).

Сотрудник таможни Кирилл Осипенко (слева) погиб при защите Курской области Фото: ФТС России

Это сотрудники Донецкой, Луганской, Ростовской, Астраханской, Краснодарской и Севастопольской таможен. Госнаградами ДНР — медалями «За освобождение Мариуполя» — награждены 34 действующих должностных лица Донецкой таможни, а также 89 экс-сотрудников таможни.

Атака коллаборационистов на таможню в Брянской области: справка «Ленты.ру» 26 июля 2022 года на Александровском таможенном посту Брянской таможни коллаборационисты устроили провокацию, в результате которой здание было повреждено, а сотрудники поста получили травмы. Инспектор Василий Нестеренко был тяжело ранен, а водитель Николай Пронин, получив множественные осколочные ранения, организовал эвакуацию коллег и вывез их на автобусе в безопасное место. Пронин управлял автобусом, истекая кровью, и согласился на замену только в безопасном месте. За проявленные при исполнении должностных обязанностей мужество и отвагу оба таможенника были награждены и сегодня продолжают нести службу на таможне.

