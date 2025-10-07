Данные о начале СВО из-за нежелания РФ признать распад СССР не подтвердились

Заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о начале СВО из-за отказа России признавать распад СССР является искажением фактов и фейком. Президент РФ Владимир Путин неоднократно озвучивал истинные причины такого решения Москвы.

Так эстонский министр отреагировал на слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика спровоцировали начало специальной военной операции на Украине. «Обвинения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в адрес стран Балтии и Польши являются наглыми и абсолютно неверными», — заявил он. Министр также заметил, что нужно продолжать оказывать давление на Москву. Он добавил, что Прибалтика «быстро познала истинную суть России».

Россия начала спецоперацию для защиты граждан Донбасса от обстрелов со стороны Украины. Главы ДНР и ЛНР 23 февраля 2022 года обратились за помощью к России, прося защиты от агрессии Киева. Бои в регионах шли с 2014 года. Президент РФ Владимир Путин позднее выступил с обращением к россиянам и объявил о начале специальной военной операции. Он объяснил, что принял такое решение ради людей Донбасса, которые подвергались «геноциду со стороны киевского режима». Путин отметил, что Россия будет добиваться полной демилитаризации и денацификации Украины.

Еще одной причиной начала СВО стало расширение НАТО на восток. Владимир Путин подтвердил это летом 2024 года, озвучив условия завершения СВО. Согласно одному из пунктов, Украина должна оставаться нейтральной и не вступать в военные альянсы, включая НАТО. «Что произошло, я уж не говорю про расширение НАТО, что было неприемлемым в сфере безопасности, и все это знали. Проигнорировали. Второе, что важно — вот, при поддержке своих западных кураторов киевский режим отказался от выполнения Минских соглашений», — сказал Путин, выступая на Валдайском форуме в 2022 году. Он также говорил, что Россия начала СВО, потому что других средств не оставалось. «[Страны коллективного Запада] взялись за Украину, начали Украину тащить. И плюс еще, там госпереворот совершили. Для нас стало ясно, что никакие цивилизованные способы обеспечения нашей безопасности невозможны. Плюс, еще войну там раскачали, как я уже сказал, с 2014 года», — объяснил президент.

Примечательно, что до начала СВО Россия предложила США и странам-членам НАТО заключить договор о гарантиях безопасности. Стороны отвергли почти все предложенные Россией пункты проекта договора, особенно возмутившись требованием не расширять НАТО на восток. Также необходимо учитывать, что Россия с 1990-х пыталась договориться с США и Евросоюзом о принципах равной безопасности в Европе. В то же время США, несмотря на обещания руководству СССР в 1991 году, продолжили расширять границы НАТО на восток. С 2014 года Вашингтон поставлял оружие на Украину. США таким образом расширяли Североатлантический альянс, хотя и не включали в его состав Украину. Кроме того, Запад игнорировал несоблюдение Киевом Минских соглашений, на что неоднократно обращали внимание российские официальные лица.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что первопричиной начала спецоперации стало полное нежелание США и НАТО учитывать озабоченности России. Если бы США и НАТО одернули Киев, дали гарантии, что киевский режим прекратит нападать «с тяжелой артиллерией и с танками» на население ДНР и ЛНР, то у России не было бы необходимости начинать спецоперацию, пояснил он.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев также указывал, что «расширение НАТО на Восток стало одним из катализаторов кризиса системы европейской безопасности и одной из причин начала СВО».

Тем не менее Россия готова к мирным переговорам, о чем неоднократно говорил Путин. В то же время Киев намеренно затягивает переговорный процесс. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Евросоюз также не хочет видеть урегулирование конфликта, а желает возродить свою военную машину и продолжить создавать угрозу для России.

Данные о том, что Россия начала СВО из-за якобы имперских амбиций, не получили распространения в российских СМИ.

Информация о начале СВО из-за нежелания Москвы признать распад СССР является фейком. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что основными причинами было желание защитить граждан Донбасса и угрозы для России ввиду расширения НАТО на восток и нежелания учитывать опасения Москвы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».